Российская теннисистка Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Спортсменка отметила, что у нее была возможность начать выступать за другую страну.

"Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет", – подчеркнула теннисистка.

В июле Кудерметова стала победителем Уимблдона-2025 в паре с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс. По итогам турнира теннисистка поднимется с 11-й на 5-ю строчку в парном рейтинге WTA.

До этого Кудерметова выбыла в третьем круге турнира в Риме после проигрыша британской спортсменке Эмме Радукану. Матч закончился со счетом 5:7, 6:0, 6:1. Встреча длилась более 2,5 часа.