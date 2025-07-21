Российские синхронистки впервые за 24 года не завоевали золото в дуэте на ЧМ

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Синхронистки из России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай забрали бронзовую медаль за выступление в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре. В результате российские спортсменки впервые с 2001 года не завоевали золото ЧМ, передает Life.ru.

Участницы из РФ на чемпионате набрали 300,2183 балла. Первое место досталось сестрам Анне-Марии и Эрини-Марине Александри из Австрии (307,1451). На втором месте оказались спортсменки из Китая – Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь (301,4057).

При этом завоеванная Дорошко и Гайдай медаль стала третьей наградой российских спортсменов. До этого синхронист Александр Мальцев завоевал два золота в сольной технической и произвольной программах.

Ранее гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка мира. Ей удалось набрать 13,516 балла. Вторую строчку заняла спортсменка из Словении Тея Белак, которая получила 13,366 балла. Третье место досталось второй представительнице Словении Тьясе Кисселеф. Она смогла набрать 13,283 балла.