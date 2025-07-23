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23 июля, 16:00

Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу в микст-дуэтах на ЧМ

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева заняли первое место в технической программе микст-дуэтов по водным видам спорта на чемпионате мира. Об этом пишет ТАСС.

Местом проведения турнира был выбран Сингапур. Выступление спортсменов из РФ было оценено в 233,2100 балла.

Для Мальцева эта медаль стала третьей на текущем чемпионате. Ранее он победил в технической и произвольной программах индивидуальных соревнований.

Бронзовую медаль за выступление в технической программе дуэтов на данном турнире забрали синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Причем для России это стало первым поражением на ЧМ в данной дисциплине с 2001 года.

Россиянки набрали 300,2183 балла. Золото досталось австрийкам Анне-Марии и Эрини-Марине Александри (307,1451), серебро – китаянкам Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь (301,4057).

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