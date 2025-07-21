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21 июля, 07:00

Спорт

Российские велогонщики завоевали два золота и серебро в Португалии

Российские велогонщики завоевали два золота и серебро в Португалии

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В Португалии завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи. В заключительный день российские спортсмены завоевали два золота и одно серебро. Всего на турнире россияне, выступавшие в нейтральном статусе, выиграли 20 медалей: 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

В Москве прошел Большой фестиваль бега, в котором приняли участие более 150 тысяч человек. Забеги проходили по Садовому кольцу на дистанциях 5, 10 и 15 километров. Для участников и гостей были организованы не только спортивные, но и развлекательные мероприятия, включая тренировки, мастер-классы, лекции и встречи с блогерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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