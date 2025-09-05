Форма поиска по сайту

05 сентября, 16:18

Происшествия

Актрису Тарасову проверят на наличие запрещенных веществ в крови

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Российскую актрису Аглаю Тарасову проверят на наличие запрещенных веществ в крови. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Катерина Шубнова.

Правозащитница подчеркнула, что в случае если по результатам экспертизы не будет выявлено наркотических веществ, то тогда дело будет прекращено.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. По предварительным данным, у нее нашли масло гашиша.

Журналисты сообщали, что актриса прилетела в Россию из Израиля несколько дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили Тарасову для досмотра и нашли 0,38 грамма запрещенных веществ. Против артистки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Тарасова в настоящее время доставлена в суд для решения вопроса о мере пресечения. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках

