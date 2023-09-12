Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Замоскворецкий суд Москвы назначил 45-летнему Андрею Гацунаеву, который накинулся на сотрудника ДПС, штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе суда.

"Гацунаев признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", – сообщили в суде.

По информации прокуратуры, 16 июня на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой сидел Гацунаев. Во время осмотра салона автомобиля полицейский обнаружил на коврике за передним пассажирским сиденьем сверток с наркотиками массой 0,53 грамма. После этого водитель, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Ранее известную по сериалу "Беспринципные" актрису Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы вместе с мужем. Тогда правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы, а потом их доставили в отделение.

"Актуальный репортаж": уголовное дело возбудили в отношении мужа актрисы Бабушкиной