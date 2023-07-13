Суд в Москве взыскал с семьи Баталова в пользу Дрожжиной и Цивина 900 тысяч рублей

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова порядка 900 тысяч рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката истцов Вячеслава Макарова.

Вместе с тем, по его словам, Дрожжина и Цивин намерены обжаловать это решение. Макаров добавил, что изначально сумма исковых требований к семье Баталова составляла около 4,2 миллиона рублей.

Как утверждает юрист, эти деньги были потрачены Дрожжиной и Цивиным на "потребности" Леонтенко и Баталовой.

В конце мая этого года актрису Наталью Дрожжину приговорили к 4 годам условно по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора также в отношении супруга актрисы Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. Через два месяца были задержаны Дрожжина и Цивин, В августе 2021 года уголовное дело возбудили и против Бублия.

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