Краснов поручил направить в ГП материалы для иска против судьи Саландиной

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов распорядился направить в Генеральную прокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска против судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В ВС уточнили, что причиной стали обнаруженные у Саландиной и ее семьи активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.

Ранее суд наложил арест на имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее родственников и 36 связанных с ними лиц. Также в Генпрокуратуру были переданы материалы в отношении ее сестры Наталии Хахалевой.

Судья Хахалева стала скандально известна в 2017 году. В Сети появилось видео со свадьбы ее дочери. На торжестве выступали известные артисты. СМИ утверждали, что на церемонию могло быть потрачено порядка 2 миллионов долларов.

В ходе проверки выяснилось, что судья не появлялась на рабочем месте в течение 127 дней, получая при этом зарплату. Она ввела в заблуждение сотрудников, отвечающих за табели учета рабочего времени. Ущерб оценили примерно в 1,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

