Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 10:43

Шоу-бизнес

Американка Джасвин Сангху получила 15 лет тюрьмы по делу о смерти актера Мэттью Перри

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jasveen_s

Суд в Лос-Анджелесе вынес приговор американке Джасвин Сангхе, известной как "кетаминовая королева", назначив ей 15 лет тюрьмы за поставку смертельной дозы наркотика, ставшего причиной гибели актера Мэттью Перри. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Sky News.

Ранее вскрылось, что Перри был не единственным клиентом Сангхи. В ходе расследования девушка признала вину по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина. Предполагалось, что ее могут приговорить к 65 годам лишения свободы.

Как высказывалась мачеха актера, "кетаминовая королева" причинила необратимый ущерб своим клиентам и их семьям. Более того, она обвинила девушку в том, что та зарабатывает на чужом горе, и просила суд дать "этой бессердечной женщине" максимальный срок.

О смерти Перри стало известно 28 октября 2023 года. Он скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе, где утонул в джакузи в результате острого воздействия наркотика.

Спустя время полицейские заявили, что наркотики в дом артиста принесла актриса Брук Мюллер. По данным СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, они помогали артисту добыть и доставить психотропное вещество.

После журналисты сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу запрещенного вещества, от которой он умер.

Ивамаса признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотиков. Также вину в преступном сговоре признал врач Марк Чавес.

судышоу-бизнеспроисшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика