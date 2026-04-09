09 апреля, 10:02

Происшествия

Сотни людей пришли на прощание с убитой учительницей в Добрянке

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Стрингер

Сотни людей пришли на прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей после нападения ученика в Добрянке в Пермском крае, сообщает ТАСС.

Прощание проходит во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Пришли родные и коллеги преподавателя, ученики, друзья и неравнодушные жители города. При этом зал оказался переполнен, из-за чего не все пришедшие смогли вместиться.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова выразила родным и близким Багуты соболезнования от лица губернатора и правительства региона.

"Как исполняющему обязанности министра образования мне очень тяжело говорить от лица системы, которая не смогла защитить одного из самых ценных, самых преданных ей людей", – отметила она.

Парфенова добавила, что все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией, и указала на то, что предстоит сделать огромную работу для того, чтобы подобных случаев не повторилось.

Подросток напал на учительницу русского языка утром 7 апреля у входа в школу № 5. Женщину доставили в больницу, позже она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан и заключен под стражу. По факту инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировали на статью об убийстве. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов прокомментировал случившееся. По его словам, несовершеннолетний уже состоял на учете в полиции и неоднократно повторно осваивал учебную программу.

СМИ также сообщали, что ранее он угрожал своей бывшей однокласснице, но эти угрозы не были восприняты всерьез. Ученику назначили психэкспертизу.

В Пермском крае дадут оценку работе органов ПДН после нападения школьника на учительницу

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

