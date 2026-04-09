Сотни людей пришли на прощание с убитой учительницей в Добрянке

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Стрингер

Сотни людей пришли на прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей после нападения ученика в Добрянке в Пермском крае, сообщает ТАСС.

Прощание проходит во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Пришли родные и коллеги преподавателя, ученики, друзья и неравнодушные жители города. При этом зал оказался переполнен, из-за чего не все пришедшие смогли вместиться.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова выразила родным и близким Багуты соболезнования от лица губернатора и правительства региона.

"Как исполняющему обязанности министра образования мне очень тяжело говорить от лица системы, которая не смогла защитить одного из самых ценных, самых преданных ей людей", – отметила она.

Парфенова добавила, что все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией, и указала на то, что предстоит сделать огромную работу для того, чтобы подобных случаев не повторилось.

Подросток напал на учительницу русского языка утром 7 апреля у входа в школу № 5. Женщину доставили в больницу, позже она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан и заключен под стражу. По факту инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировали на статью об убийстве. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов прокомментировал случившееся. По его словам, несовершеннолетний уже состоял на учете в полиции и неоднократно повторно осваивал учебную программу.

СМИ также сообщали, что ранее он угрожал своей бывшей однокласснице, но эти угрозы не были восприняты всерьез. Ученику назначили психэкспертизу.

