09 апреля, 10:18

Транспорт
Минтранс РФ: ограничения на полеты в Иран и Израиль действуют до 17 апреля

Ограничения Росавиации на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля и Ирана будут действовать до 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В частности, актуальность запрета продлится до 02:59 по московскому времени 17-го числа. При этом рекомендации по приостановке продажи билетов в и из ОАЭ останутся в силе до 16 апреля включительно.

В настоящее время специалисты министерства и федерального агентства воздушного транспорта продолжают изучать ситуацию с авиацией на Ближнем Востоке.

"Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России", – заключили в Минтрансе.

Трудности с перелетами возникли после ударов США и Израиля в рамках начавшейся в конце февраля военной операции против Ирана. В результате конфликта еврейское государство, Исламская Республика и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

В рамках данных мероприятий было подписано распоряжение о выплате компенсаций российским туристам, пострадавшим из-за ближневосточного конфликта. Выплата доступна тем, кто купил путевку и планировал поездку в период с 28 февраля по 31 марта.

Рекомендации по приостановке продажи билетов в ОАЭ будут действовать до 16 апреля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспортполитиказа рубежом

