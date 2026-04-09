В Бурятии женщина покинула больницу для передачи денег мошенникам

Жительница Хоринского района Бурятии потеряла 2,3 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Со слов потерпевшей, в феврале ей позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника почты, и попросил назвать код из СМС, сославшись на необходимость уточнения индекса для отправки посылки.

Затем с ней связались лжепредставители ФСБ, которые заявили, что ее личные данные были использованы для перевода средств запрещенным организациям, пригрозив за это уголовным преследованием и арестом семьи.

Для спасения денег женщину убедили скачать приложение и включить демонстрацию экрана. Под давлением мошенников она покинула больницу в Улан-Удэ, взяла такси, чтобы добраться до села за деньгами, после чего купила билет на самолет и вылетела в Иркутск.

По прибытии жертва передала незнакомцу пакет с деньгами по заранее оговоренному кодовому слову, после чего ее отправили обратно домой на автобусе.

Обман раскрылся только тогда, когда мошенники потребовали от женщины еще 1,5 миллиона рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве злоумышленники выманили путем мошеннической схемы 18 миллионов рублей у 75-летней женщины. Аферисты позвонили ей, представившись сотрудниками управляющей компании, и попросили продиктовать код из СМС.

Затем под предлогом взлома аккаунта на "Госуслугах" они убедили женщину срочно перевести деньги на "безопасный" счет. Поверив им, жертва дважды снимала крупные суммы в банке, упаковывала их и передавала курьерам.

