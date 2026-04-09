Форма поиска по сайту

Новости

09 апреля, 11:36

Происшествия

В Бурятии женщина покинула больницу для передачи денег мошенникам

Фото: depositphotos/Keola

Жительница Хоринского района Бурятии потеряла 2,3 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Со слов потерпевшей, в феврале ей позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника почты, и попросил назвать код из СМС, сославшись на необходимость уточнения индекса для отправки посылки.

Затем с ней связались лжепредставители ФСБ, которые заявили, что ее личные данные были использованы для перевода средств запрещенным организациям, пригрозив за это уголовным преследованием и арестом семьи.

Для спасения денег женщину убедили скачать приложение и включить демонстрацию экрана. Под давлением мошенников она покинула больницу в Улан-Удэ, взяла такси, чтобы добраться до села за деньгами, после чего купила билет на самолет и вылетела в Иркутск.

По прибытии жертва передала незнакомцу пакет с деньгами по заранее оговоренному кодовому слову, после чего ее отправили обратно домой на автобусе.

Обман раскрылся только тогда, когда мошенники потребовали от женщины еще 1,5 миллиона рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве злоумышленники выманили путем мошеннической схемы 18 миллионов рублей у 75-летней женщины. Аферисты позвонили ей, представившись сотрудниками управляющей компании, и попросили продиктовать код из СМС.

Затем под предлогом взлома аккаунта на "Госуслугах" они убедили женщину срочно перевести деньги на "безопасный" счет. Поверив им, жертва дважды снимала крупные суммы в банке, упаковывала их и передавала курьерам.

"Московский патруль": юноша в Подмосковье похитил сейф с долларами по указке мошенников

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика