Большинство россиян заявили, что ждут от государства достойной старости

Большинство россиян считают, что ответственность за их будущее пенсионное обеспечение должна лежать на государстве. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на мартовское исследование Финансового университета.

Одним из главных факторов такого мнения служит недоверие к системе долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственным институтам. Кроме того, почти треть граждан (32%) заявили об отсутствии свободных средств для личных накоплений.

Согласно анализу, наименьший уровень доверия россияне проявляют к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям. Индекс доверия к ним составляет минус 18 пунктов, а к страховщикам – минус 12,2 пункта. В свою очередь, государственные и корпоративные механизмы, такие как Соцфонд и пенсионные программы работодателей, воспринимаются как более надежные.

Исследователи выделяют риски неопределенности как одну из основных причин недоверия к долгосрочным накоплениям. Мнения, в частности, включают опасения по поводу изменения правил, обесценивания средств, низкого прироста пенсии и недостаточной продолжительность жизни. В то же время некоторые респонденты полагают, что задумываться о накоплениях преждевременно.

Вместе с тем Центробанк России, напротив, заявил о повышении интереса к долгосрочным финансовым инструментам. По данным на 2025 год, более 50 миллионов человек формировали сбережения в НПФ, а около 12 миллионов граждан приняли участие в ПДС.

Ранее в Госдуме рекомендовали при наличии капитала сбережения инвестировать в банковские вклады, сберегательные сертификаты и золото. Депутат Сергей Гаврилов отмечал, что, по данным ЦБ, ставки по рублевым вкладам на сроки около 1 года сохраняются в районе 14–15% годовых, а по более коротким и длинным периодам – ниже.

Кроме того, он обратил внимание на цифровые активы. По его словам, биткоин за последние месяцы 2025 года падал до 80 тысяч долларов и поднимался выше 120–125 тысяч, что хорошо показывает масштаб колебаний.

