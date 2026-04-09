Медведев прокомментировал закрытие Ормузского пролива

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на закрытие Ормузского пролива в результате срыва договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном.

"Что ж, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает", – написал Медведев в соцсети X.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Исламская Республика обвинила США в нарушении трех пунктов мирного предложения еще до начала переговоров. Речь идет о нарушении режима прекращения огня в Ливане, инциденте с беспилотником в воздушном пространстве Ирана, а также о позиции Вашингтона по вопросу обогащения урана.