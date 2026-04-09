WSJ: США выведут войска из стран НАТО, которые не поддержали операцию в Иране

Власти США рассматривают возможность вывода своих войск из стран НАТО, которые не поддерживали военную операцию против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Таким образом Вашингтон планирует наказать членов Альянса, которых в Белом доме сочли бесполезными для США и Израиля в ходе конфликта на Ближнем Востоке. При этом военных могут передислоцировать на территорию стран, поддержавших операцию.

Данная идея уже получила одобрение нескольких высокопоставленных членов администрации США, однако она все еще находится на стадии разработки. Рассматриваются и другие меры наказания, кроме переброски войск. К примеру, США могут закрыть свои военные базы как минимум в одной из стран Европы – в Испании или Германии.

В ходе военной операции США против Ирана американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал страны Североатлантического альянса за недостаточную поддержку Вашингтона. Он также всерьез допустил выход Штатов из состава НАТО.

США отложили удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Иран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Переговоры США и Ирана стартуют в субботу, 11 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду возглавят вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.