Психолог Самбурский: сравнение с окружающими разовьет в ребенке синдром отличника

Похвала исключительно за большие достижения и сравнение с окружающими развивают в ребенке синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, люди с таким синдромом практически всегда вырастают у родителей, которые постоянно "кружат" над ребенком и заставляют выполнять все как можно лучше. Они буквально транслируют, что если не сделать что-то идеально, значит, человек недостаточно хорош. То есть, постоянно внушают, что либо ребенок будет первым, либо никаким.





При этом родители заставляют поверить в то, что любовь надо заслужить, и это становится одной из главных ошибок. Причем данная информация не транслируется напрямую, а усваивается, например, когда хвалят исключительно за идеальный результат. А еще во время сравнения с другими: "Вот Рома, между прочим, в твои-то годы учился лучше и никогда не получал четверки".

В результате все это складывается в психологическую легенду, установку, которая звучит так: "Моя ценность зависит только от моих достижений", обратил внимание эксперт.

"В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо", – отметил психолог.

Они вынуждены всегда работать на износ и много времени тратят на то, чтобы довести любую задачу до идеала. Такие люди часто отказываются от отпуска, работают в выходные и регулярно испытывают хроническую усталость.





Причем синдром отличника играет негативную роль и в личных отношениях, ведь во главе стоит установка: "Чтобы меня любили, ценили, я должен быть лучше, правильнее, удобнее и все делать без ошибок". Человеку с детства не разрешали быть таким, каким он сам хочет, поэтому он вечно будет подстраиваться под других и бояться разочаровать.

Чтобы не вырастить человека с синдромом отличника, надо учить ребенка не путать свою ценность с личными достижениями: любить таким, какой есть, не сравнивать с другими, хвалить не только за результаты, но и за пройденный путь, старания, объяснять, что нет ничего страшного в ошибках, подчеркнул эксперт.

