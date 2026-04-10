Психолог Самбурский: сравнение с окружающими разовьет в ребенке синдром отличника

10 апреля, 17:48Общество
Похвала исключительно за большие достижения и сравнение с окружающими развивают в ребенке синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, люди с таким синдромом практически всегда вырастают у родителей, которые постоянно "кружат" над ребенком и заставляют выполнять все как можно лучше. Они буквально транслируют, что если не сделать что-то идеально, значит, человек недостаточно хорош. То есть, постоянно внушают, что либо ребенок будет первым, либо никаким.
В результате все это складывается в психологическую легенду, установку, которая звучит так: "Моя ценность зависит только от моих достижений", обратил внимание эксперт.
"В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо", – отметил психолог.
Они вынуждены всегда работать на износ и много времени тратят на то, чтобы довести любую задачу до идеала. Такие люди часто отказываются от отпуска, работают в выходные и регулярно испытывают хроническую усталость.
Чтобы не вырастить человека с синдромом отличника, надо учить ребенка не путать свою ценность с личными достижениями: любить таким, какой есть, не сравнивать с другими, хвалить не только за результаты, но и за пройденный путь, старания, объяснять, что нет ничего страшного в ошибках, подчеркнул эксперт.
