Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 17:48

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: сравнение с окружающими разовьет в ребенке синдром отличника

Фото: 123RF.com/evgenyatamanenko

Похвала исключительно за большие достижения и сравнение с окружающими развивают в ребенке синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, люди с таким синдромом практически всегда вырастают у родителей, которые постоянно "кружат" над ребенком и заставляют выполнять все как можно лучше. Они буквально транслируют, что если не сделать что-то идеально, значит, человек недостаточно хорош. То есть, постоянно внушают, что либо ребенок будет первым, либо никаким.

При этом родители заставляют поверить в то, что любовь надо заслужить, и это становится одной из главных ошибок. Причем данная информация не транслируется напрямую, а усваивается, например, когда хвалят исключительно за идеальный результат. А еще во время сравнения с другими: "Вот Рома, между прочим, в твои-то годы учился лучше и никогда не получал четверки".
Станислав Самбурский
клинический психолог

В результате все это складывается в психологическую легенду, установку, которая звучит так: "Моя ценность зависит только от моих достижений", обратил внимание эксперт.

"В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо", – отметил психолог.

Они вынуждены всегда работать на износ и много времени тратят на то, чтобы довести любую задачу до идеала. Такие люди часто отказываются от отпуска, работают в выходные и регулярно испытывают хроническую усталость.

Причем синдром отличника играет негативную роль и в личных отношениях, ведь во главе стоит установка: "Чтобы меня любили, ценили, я должен быть лучше, правильнее, удобнее и все делать без ошибок". Человеку с детства не разрешали быть таким, каким он сам хочет, поэтому он вечно будет подстраиваться под других и бояться разочаровать.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Чтобы не вырастить человека с синдромом отличника, надо учить ребенка не путать свою ценность с личными достижениями: любить таким, какой есть, не сравнивать с другими, хвалить не только за результаты, но и за пройденный путь, старания, объяснять, что нет ничего страшного в ошибках, подчеркнул эксперт.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что игры в гаджетах, просмотр роликов и мультфильмов негативно влияют на развитие речи у детей. Поэтому все это желательно исключить до четырех лет – на тот период, пока у ребенка активно закладываются основы речевой функции.

Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика