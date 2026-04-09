Эксперт Пережогин объяснил, когда детям могут назначить антидепрессанты

Возраст приема антидепрессантов в России снизился: препараты стали назначать детям с 9 лет, сообщили СМИ. В каких случаях это может быть оправдано и как определить, что ребенку требуется помощь, разбиралась Москва 24

Информационная перезагрузка

Снижение возраста пациентов, принимающих антидепрессанты, наблюдается в России. Среди пациентов – дети с 9 лет, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, россиянки начинают водить детей к психологам и психиатрам уже с младших классов, а некоторые – даже раньше. К проблемам с психикой приводят давление со стороны родителей, чрезмерное времяпрепровождение в соцсетях и информационная перегрузка, считают опрошенные специалисты.

Как отмечается в публикации, у врачей возникают споры о том, насколько оправдано лечение обычной тревожности такими мощными препаратами. По медицинским стандартам, они назначаются только при подтвержденной депрессии или тяжелых психических расстройствах.

В качестве примера журналисты привели несколько историй, с которыми столкнулись практикующие специалисты. Один из случаев произошел в Рыбинске. Девочка с раннего детства отличалась повышенной эмоциональностью. Когда она пошла в школу, начались ежедневные истерики – причиной стала учебная нагрузка. В 12 лет ребенку назначили антидепрессанты, и, со слов матери, лекарства помогли стабилизировать состояние.

Кроме того, в Москве у третьеклассницы диагностировали психические нарушения. Школьница чрезмерно остро реагировала на любые мелочи, а позже у нее развился кашель психосоматического происхождения. Лечение включало медикаментозную терапию и занятия с психологом, уточняется в материале.

Ссылаясь на данные экспертов, журналисты отмечают, что в большинстве случаев детям, имеющим подобные проблемы, достаточно психотерапии и поддержки со стороны близких. Однако, если мама сама испытывает повышенную тревожность, спокойная обстановка в семье нарушается: взрослый остро реагирует на любые эмоциональные проявления ребенка и сразу же обращается к специалисту.

Опасные сигналы

Рост продаж антидепрессантов в аптеках действительно фиксируется, но определить, кому именно – детям или взрослым их назначают, практически невозможно. Для этого нужны специальные исследования, рассказал Москве 24 детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

По его словам, спектр антидепрессантов, разрешенных детям, очень узок: их назначают не только для лечения депрессии, но и при панических и фобических, генерализованном тревожном, а также обсессивно-компульсивном расстройствах.



Лев Пережогин детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Во всех этих случаях используются ингибиторыобратного захвата серотонина (гормона счастья), которые не вызывают привыкания. При этом если антидепрессанты уже назначены детям, то заменить их на какие-то аналоги нельзя.

Также специалист подчеркнул, что депрессия действительно может возникнуть в любом возрасте, в том числе и у девятилетнего ребенка. Ее причины делятся на две категории: эндогенные (нарушение обмена нейромедиаторов в мозге, точные механизмы которого пока неизвестны) и психотравмирующие обстоятельства, вызывающие сильные эмоциональные переживания.

"Каждый антидепрессант имеет возрастную границу допустимого применения, поэтому врач должен назначить препараты в соответствии с клиническими рекомендациями. Важно понимать, что все антидепрессанты отпускаются исключительно по рецепту, купить их просто так нельзя. Самостоятельно лечиться в такой ситуации строго запрещено, поскольку у каждого препарата есть побочные действия, и предсказать, как именно они проявятся в конкретном случае, без участия врача невозможно", – рассказал психотерапевт.

Если родители засомневались в том, что ребенок здоров, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Однако нельзя забывать, что существуют и взрослые, склонные "залечивать" детей, и это, к сожалению, не редкость, уточнил он. В таком случае грамотный врач должен работать и с ними: существуют даже специальные психообразовательные программы, где родителям объясняют, когда действительно стоит беспокоиться, а когда нет. Если и это не помогает, возможно, за помощью стоит обратиться уже самим мамам и папам, подчеркнул Пережогин.

В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра отметила в беседе с Москвой 24, что, если родители хотят определить, в чем причина нетипичного поведения ребенка, подойдет биопсихосоциодуховный метод.

По словам специалиста, такой подход учитывает взаимосвязь четырех сфер: биологической, психологической, социальной и духовной, он помогает выявлять корневые причины проблем и разрабатывать эффективные стратегии поддержки, коррекции поведения или лечения.



Наталья Искра кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Если на протяжении двух недель возникают отклонения на биологическом уровне – это верный знак, что нужно обратиться к врачу (психиатру или психотерапевту). Например, регулярные нарушения сна: у детей старше пяти лет сон должен быть более-менее стабильным. Ребенок может просыпаться от страха, но должен быстро засыпать обратно.

Эксперт пояснила, что тревожным признаком является и нарушение пищевого поведения: когда дети не едят или, наоборот, едят слишком много, например, каждый час подходят к холодильнику. Если у ребенка наблюдаются частые простудные заболевания, за которыми не стоит объективных медицинских причин, это также может быть признаком так называемой маскированной депрессии.



"Стоит обратиться к психологу, если на протяжении двух недель ребенок не справляется с какой-то ситуацией: например, не проходят конфликты со сверстниками, не купируются с помощью родителей и учителей. Также если ребенку постоянно плохо: часто плачет, устраивает истерики, может долго смотреть в одну точку", – пояснила специалист.

Проанализировав полную картину, грамотный специалист решит, достаточно ли только его помощи или стоит направить ребенка к психиатру или психотерапевту, заключила Наталья Искра.