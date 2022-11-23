В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах

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В квартирах жилых домов с 1 декабря разрешат устанавливать хамамы и инфракрасные кабины, сообщает РИА Недвижимость.

Такие коррективы внесены в приказ МЧС России о системе противопожарной защиты. В то же время сохранится запрет на бани и сауны.

С 1 января 2021 года МЧС перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска – всего их шесть. Чем выше потенциальные риски, тем чаще проводятся проверки.

К примеру, если раньше школы, больницы, кинотеатры и торговые центры относились к одной группе риска, то теперь у каждого из этих объектов своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара.

Здания, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек, относятся к категории чрезвычайно высокого риска.

Образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей, где им предоставляются социальные или медицинские услуги, объекты временного пребывания более пяти тысяч человек одновременно, а также объекты обороны и специального назначения отнесли к категории высокого риска.

Ранее врач-инфекционист, нутрициолог Светлана Ищенко назвала способы подготовиться к посещению бани, чтобы получить максимальную пользу. За два часа следует воздержаться от приема пищи, а перед входом в парную можно выпить чай или отвар с имбирем и корицей ради улучшения кровообращения.

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