Категорию пожарного риска присвоят всем зданиям в России

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Категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Евгения Зиничева.

"МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок", – рассказал Зиничев.

Он подчеркнул, что принцип подхода заключается в том, что категория риска будет присваиваться каждому объекту индивидуально, уточнив, что у каждого учреждения будет своя группа с учетом возможных последствий пожара.

"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", – подчеркнул Зиничев.

В России работают около 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении находятся 76 тысяч единиц техники. В министерстве рассказали, что ежегодно сотрудники МЧС проводят порядка 1,5 миллиона проверок и около 7,5 миллиона противопожарных мероприятий.

