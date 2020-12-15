Категорию пожарного риска присвоят всем зданиям в России

09:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Евгения Зиничева.
"МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок", – рассказал Зиничев.
Он подчеркнул, что принцип подхода заключается в том, что категория риска будет присваиваться каждому объекту индивидуально, уточнив, что у каждого учреждения будет своя группа с учетом возможных последствий пожара.
"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", – подчеркнул Зиничев.
В России работают около 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении находятся 76 тысяч единиц техники. В министерстве рассказали, что ежегодно сотрудники МЧС проводят порядка 1,5 миллиона проверок и около 7,5 миллиона противопожарных мероприятий.
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