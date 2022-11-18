Эксперты заявили о начале "гонки зарплат" в сфере логистики и строительства в РФ

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Работодатели устроили "гонку зарплат" в сфере логистики и строительства из-за дефицита кадров, вызванного санкциями. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

При этом фактическая зарплата в стране в третьем квартале выросла в среднем на 6,4%, или на 5 тысяч рублей (до 90,5 тысячи) по сравнению с прошлым годом. При этом в логистике и строительстве зарплаты увеличили на 9 и 10% соответственно. В конце сентября работники этих отраслей получали 58,6 и 68,8 тысячи рублей.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина рассказала, что доходы растут в отраслях, которые испытывают дефицит кадров. Например, у "белых воротничков" выплаты увеличились в среднем на 5%, а у работников физического труда, массового и линейного персонала – на 7%.

Меньше же всего доход вырос у топ-менеджеров. Они стали получать на 4% больше. Вместе с тем у менеджеров управленческого звена и экспертного уровня увеличились премии на 7,3 и 8,5% соответственно. Таким образом, они стали получать 213 и 179 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты заявили, что наиболее заметный рост зарплат наблюдается не в столичном регионе. Например, в третьем квартале доходы в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 5,8%, в то время как в Южном, Приволжском и Северо-Западном округах этот показатель увеличился более чем на 6%.

Ранее замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявила, что средний размер зарплаты в России по итогам 2022 года будет ниже уровня инфляции и составит 11,6%. По ее словам, в 2023 году министерство рассчитывает, что страна выйдет на рост размера реальной заработной платы.



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