Минтруд РФ ожидает рост зарплат ниже уровня инфляции по итогам 2022 года

Фото: depositphotos/Fascinadora

Рост среднего размера зарплаты в России по итогам 2022 года окажется ниже уровня инфляции и составит порядка 11,6%, рассказала замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. Об этом сообщает ТАСС.

"По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", – заявила она на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

По словам Мухтияровой, в 2023 году министерство рассчитывает, что страна выйдет на рост размера реальной заработной платы.

В конце октября Михаил Мишустин заявил, что в течение года среднемесячная зарплата в РФ вырастет более чем на 11,5%. По его словам, такой прогноз дает Минэкономразвития.

Владимир Путин отмечал, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить порядка 12%. По словам главы РФ, инфляцию получилось оперативно стабилизировать. Так, после пика в 17,8% весной она упала до 14,1%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!