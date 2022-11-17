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Москвичам рассказали о стоимости досуга на горнолыжных склонах столичного региона

Москвичам рассказали о стоимости досуга на горнолыжных склонах столичного региона

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Подмосковные горнолыжные склоны готовят к предстоящему зимнему сезону. Дата открытия будет определяться погодными условиями в Московском регионе.

На территории спортивного комплекса "Кант" в распоряжении посетителей есть 20 склонов. В "Сорочанах" предлагают досуг не только для взрослых, но и для детей. Там работаю специалисты, которые готовы обучить детей катанию на лыжах и сноуборде.

Сколько стоит покататься на лыжах в Подмосковье и Москве? Подорожала ли аренда инвентаря? И какие дополнительные развлечения предлагают столичные курорты? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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