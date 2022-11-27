10:42Мэр Москвы
Собянин поздравил горожан с Днем матери
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин опубликовал в личном телеграм-канале поздравление с Днем матери.
"Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <...> От всей души желаю вам, дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья, добра и благополучия!", – написал мэр Москвы.
Градоначальник напомнил, что с мамой у человека связаны многие первые впечатления о жизни и ее уроки. Нет кого дороже матери и ничего сильнее материнской любви, подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что власти Москвы стараются окружить матерей вниманием и заботой.
Утром 27 ноября стало известно, что Главархив Москвы запустил виртуальную фотовыставку ко Дню матери. Героями снимков стали как обычные москвички, так и знаменитые жительницы столицы.
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