Собянин поздравил горожан с Днем матери

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин опубликовал в личном телеграм-канале поздравление с Днем матери.

"Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <...> От всей души желаю вам, дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья, добра и благополучия!", – написал мэр Москвы.

Градоначальник напомнил, что с мамой у человека связаны многие первые впечатления о жизни и ее уроки. Нет кого дороже матери и ничего сильнее материнской любви, подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что власти Москвы стараются окружить матерей вниманием и заботой.

Утром 27 ноября стало известно, что Главархив Москвы запустил виртуальную фотовыставку ко Дню матери. Героями снимков стали как обычные москвички, так и знаменитые жительницы столицы.

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