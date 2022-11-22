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Общество

Почти 40% работодателей готовы увеличить количество своих сотрудников в 2023 году

Почти 40% работодателей готовы увеличить количество своих сотрудников в 2023 году

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Почти 40% работодателей готовы увеличить количество своих сотрудников в 2023 году. В найме новых кадров больше всего заинтересованы в агропромышленном и производственном секторах, а также в сфере IT и телекоммуникаций. Таковы результаты совместного исследования сервисов "Работа.ру" и "Сберподбор".

В опросе приняли участие более тысячи организаций из разных регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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