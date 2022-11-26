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08:30

Политика

США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Артиллерия, которую Киеву поставляют США и их союзники, постоянно выходит из строя, что становится проблемой для Пентагона. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине.

Уточняется, что сломанные и поврежденные орудия в последние месяцы направляют в Польшу, где их ремонтируют и обслуживают. Отмечается, что ремонт и обслуживание артиллерии, в том числе на объекте в Польше, стало приоритетом для европейского командования Пентагона.

В материале говорится, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, не пригодны для использования.

Ранее сообщалось, что американская ракета AGM-88 HARM, которую выпустили украинские военные, сбилась с курса и врезалась в жилой дом в Краматорске. Уточняется, что инцидент произошел в сентябре. По словам местных жителей, снаряд ранил трех человек.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытания западного оружия.

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