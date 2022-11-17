Постпред РФ при ООН заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

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Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что страны НАТО, поставляя на Украину вооружение, становятся вовлеченными в конфликт. По словам Небензя, США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями, передает РИА Новости.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране. Как рассказал старший детектив Кристер Ольгрен, предназначенное для Украины вооружение также было обнаружено в Нидерландах, Швеции и Дании.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставляемое Киеву американское оружие будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Он отметил, что это уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США.

Страны Запада увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

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