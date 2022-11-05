США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине – Пентагон

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США создадут в Германии новую Группу помощи Украине, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Группа, получившая название SAGU, будет контролировать поставки вооружений Киеву в долгосрочной перспективе. Это будет специальный штабной компонент в Висбадене.

"Германия под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий", – подчеркнула Сингх.

Она заметила, что новая штаб-квартира позволит США и далее оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Кроме того, Штаты намерены модернизировать часть советских танков, а затем передать их Украине совместно с Нидерландами и Чехией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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