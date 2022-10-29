В США заявили об истощении военных запасов из-за поставок оружия на Украину

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Поставки вооружения на Украину истощили военные запасы Соединенных Штатов и снизили их обороноспособность, заявил американский морпех в отставке Дакота Вуд.

"На протяжении почти 20 лет <...> в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, закупленные еще для борьбы с Советским Союзом. К сожалению, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе", – написал он в своей статье для издания 19fortyfive.

В результате США остались с устаревшей техникой, пояснил Вуд, а поддержка Вашингтоном Киева только усугубила эту проблему. По словам морпеха, количество запасов приближается к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут многие годы. При этом он отметил, что Пентагон отрицает проблемы, с которыми сталкивается.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Канчиан заявил, что Вашингтон в обозримой перспективе будет вынужден сократить объем поставок вооружений Киеву в связи с истощением собственных запасов. По словам аналитика, о таком развитии событий свидетельствуют имеющиеся у него данные об оружейном резерве и промышленных мощностях США.

Западные страны, включая США, нарастили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву

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