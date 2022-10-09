У США возникнут проблемы с поставками оружия на Украину этой зимой – офицер разведки

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Офицер военной разведки США Джозеф Донато заявил, что Запад не сможет регулярно поставлять оружие на Украину этой зимой из-за проблем в американском оборонном секторе. Об этом пишет The National Interest.

"Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. <…> При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", – отмечается в материале.

По мнению Донато, проблемы возникли из-за "десятилетий американской деиндустриализации".

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Вашингтона тяжелого оружия на Украину только закрепляют статус участника конфликта за Соединенными Штатами. Он добавил, что Москва воспринимает такие действия в качестве непосредственной угрозы стратегическим интересам РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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