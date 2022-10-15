В США заявили о скорой смене политики по Украине – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Вашингтон в обозримой перспективе будет вынужден сократить объем поставок вооружений Киеву в связи с истощением собственных запасов, полагает старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Канчиан. Об этом сообщает Fox News.

По словам аналитика, о таком развитии событий свидетельствуют имеющиеся у него данные об оружейном резерве и промышленных мощностях США, а также информация от источника в Белом доме. В частности, как отмечает Канчиан, в США сокращается количество реактивных систем залпового огня HIMARS, переносных зенитных ракетных комплексов Javelin и гаубиц M777.

Эксперт полагает, что в связи с истощением запасов Соединенные Штаты будут вынуждены сократить поставки оружия на Украину или начать экспортировать менее качественные образцы боевой техники.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", – добавил Канчиан.

Ранее обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что власти США и сами американцы могут изменить свое отношение к Украине из-за вовлечения армии государства в противостояние и при ощутимых потерях среди граждан. По его мнению, перемена позиций произойдет, если американские военные начнут возвращаться в страну в мешках для трупов.

Ситуация с поставками оружия на Украину с Запада обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!