Американская ракета сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Американская ракета AGM-88 HARM, которую выпустили украинские военные, сбилась с курса и врезалась в жилой дом в Краматорске, сообщает газета New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре. По словам местных жителей, снаряд ранил трех человек.

"Говорят, три человека были ранены. Жертв нет. Она (ракета. – Прим. ред.) попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди", – рассказала газете местная жительница Ольга Васильевна.

В свою очередь, американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, попавшая в жилой дом, "почти наверняка" была поставлена Киеву из старых запасов Пентагона.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытания западного оружия. По его словам, страны НАТО, поставляя на Украину вооружение, становятся вовлеченными в конфликт. Небензя отметил, что США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями.



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