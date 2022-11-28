В Москве в ближайшие дни будет холоднее, чем на Чукотке – синоптик

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Чукотке, где прогнозируется на 16–20 градусов выше климатической нормы, может оказаться теплее, чем в ближайшие дни в Москве. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно необычная погода на Чукотке, колоссальное тепло", – цитирует синоптика ТАСС.

В дневные часы в Анадыре ожидается до -3 градусов, в ночные – до -10. В Певеке, расположенном на побережье Северного Ледовитого океана, температура воздуха днем может опуститься до -7 градусов, ночью – до -15.

В понедельник, 28 ноября, в Москве ожидается до четырех градусов мороза. Скорость порывов ветра не превысит отметки в 8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба.

Однако с 30 ноября в Москве ожидается сильное похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе в ночные часы опустится до -15. Днем показатель зафиксируется на отметке в -8 градусов.



"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 28 ноября

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