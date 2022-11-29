Предупреждение о гололедице продлили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе в связи с гололедицей, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до 12:00 30 ноября.

Ранее желтый уровень был установлен до 04:00 среды.

Во вторник, 29 ноября, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в городе составит от -4 до -6 градусов, в Московской области – от -3 до -8.

Ветер – юго-восточный, будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

В среду, 30 ноября, столбики термометров в столице в дневное время могут опуститься до -8 градусов, в ночное – до -15. В некоторых районах Московской области температура воздуха составит -18 градусов.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 29 ноября

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