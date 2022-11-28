Москвичей предупредили о сохранении гололедицы до утра среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице и Московской области до утра среды, 30 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Гололедица. Период предупреждения – до 04:00 30 ноября", – говорится в сообщении.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявляли в столице до утра вторника, 29 ноября. Предупреждение также распространяется на Подмосковье.

В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в городе днем не опустится ниже четырех градусов мороза, ночью – семи. Скорость порывов ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.

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