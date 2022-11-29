Москвичам пообещали облачную погоду без осадков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во вторник, 29 ноября, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в городе составит от -4 до -6 градусов, в Московской области – от -3 до -8.

"Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице не поднимется выше 767 миллиметров ртутного столба.

Помимо этого, в городе по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он установлен в Москве до 04:00 среды, 30 ноября.

В среду столбики термометров в столице в дневное время могут опуститься до -8 градусов, в ночное – до -15. В некоторых районах Московской области температура воздуха составит -18 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 29 ноября

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