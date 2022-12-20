Водитель погрузчика насмерть задавил уборщика в Коломне

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Водитель погрузчика-экскаватора насмерть задавил уборщика в Коломне, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

19 декабря на улице Астахова водитель погрузчика во время проведения работ по очистке, складировании и погрузке снега наехал на уборщика. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

"Следователем проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята вся необходимая документация", – заявили в СК по региону.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве на Реутовской улице водитель наехал 78-летнуюю женщину. ДТП произошло в тот момент, когда автомобилист двигался задним ходом. От полученных пожилая женщина скончалась на месте.

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