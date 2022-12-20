Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Братеевском мосту, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы.

Из-за случившегося движение в сторону области затруднено – занята одна полоса из трех.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобилист при движении задним ходом наехал на 78-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте.

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