Боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда – СМИ

Фото: телеграм-канал "KрыльяTV"

Российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде, следовавшем из Москвы во Владикавказ. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание "КрыльяTV".

"На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родственники", – заявил источник издания.

Причина смерти бойца не уточняется.

Георгий Гаглоев провел три боя в поп-ММА и проиграл во всех трех. Его соперниками были Саймумин "Метро Люблино" Мадиев, Ибрагим Ильясов и Лейва "Виллагра Даниел" Иван.

Ранее сообщалось, что тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из столичных квартир жилого дома на улице Советской Армии. В подъезде на лестничной клетке правоохранители нашли похожие на кровь следы.

До этого труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы. По предварительным данным, она скончалась от передозировки запрещенными веществами, ее тело успело мумифицироваться.

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