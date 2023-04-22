Взрыв произошел в квартире москвича из-за найденного на помойке моноколеса – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв произошел в квартире дома в столичном районе Зюзино после того как москвич принес моноколесо, найденное на помойке. Об этом сообщается в телеграм-канале Shot.

Как рассказал сам мужчина, инцидент произошел, когда он спал. В квартире начался сильный пожар, из-за которого сгорели его документы и вещи, находившиеся в прихожей.

Сам мужчина при пожаре не пострадал. Ему удалось выбраться через окно первого этажа. Причиной пожара он счел неисправность аккумулятора моноколеса.

"Это же как – хуже пороха, литий! Там такой костер, как ракетное топливо", – сказал он.

До этого человек пострадал после взрыва газового баллона в Бирюлеве Восточном. Житель квартиры получил ожоги лица и верхних дыхательных путей. Одной из причин происшествия также называли взрыв самогонного аппарата.

