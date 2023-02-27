В СК назвали возможную причину пожара в доме на Донбасской улице

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Управлении Следственного комитета по Москве назвали возможную причину возгорания в жилом доме на Донбасской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня в квартире, расположенной по улице Донбасской в городе Москве, произошел хлопок и возгорание, которое было незамедлительно локализовано", – напомнили в СК.

В ведомстве указали, что предварительной причиной инцидента могло стать нарушение использования газового прибора.

В Следственном комитете сообщили о доследственной проверке по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Перед осмотром квартиру обследовали специалисты экстренных и газовой служб.

Мужчина, который проживал в загоревшейся квартире, доставлен в медицинское учреждение. По данным СК, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Управлении МЧС по Москве сообщили о пожаре на Донбасской улице. Возгорание началось на 9 этаже жилого здания и охватило площадь в 40 квадратных метров.



Пожар возник в доме на Донбасской улице в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!