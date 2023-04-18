Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП на северо-востоке Москвы

Машина телеведущего Дмитрия Диброва попала в аварию на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы.

Как рассказал Москве 24 очевидец, автомобиль Mercedes телеведущего во время поворота на Звездный бульвар задел микроавтобус полиции. Последний в этот момент двигался по автобусной полосе. Свидетель произошедшего утверждает, что сам Дибров в результате ДТП не пострадал.

Ранее в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Машина была пустой, артистка в этот момент находилась с концертом в Иванове. В результате инцидента повреждения получили также несколько стоявших рядом автомобилей.

