15:31Происшествия
Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП на северо-востоке Москвы
Как рассказал Москве 24 очевидец, автомобиль Mercedes телеведущего во время поворота на Звездный бульвар задел микроавтобус полиции. Последний в этот момент двигался по автобусной полосе. Свидетель произошедшего утверждает, что сам Дибров в результате ДТП не пострадал.
Ранее в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Машина была пустой, артистка в этот момент находилась с концертом в Иванове. В результате инцидента повреждения получили также несколько стоявших рядом автомобилей.
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