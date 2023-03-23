Отец Дани Милохина рассказал о состоянии сына после аварии

Фото: телеграм-канал Mash

Блогер-миллионник и тиктокер Даня Милохин попал в аварию и, по словам его отца, отделался царапинами. Об этом сообщает телеканал "360".

"Отделался царапинами и легким испугом", – заявил отец Милохина.

Мужчина добавил, что Даня будет восстанавливаться в Таиланде, где он и останется.

23 марта рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и Милохин попали в аварию на острове Пхукет в Таиланде. Они не справились с управлением скутера и врезались в автомобиль местного жителя недалеко от пляжа Банг Тао. Кто именно находился за рулем, не уточнялось. Незадолго до произошедшего Милохин публиковал видеоролики, на которых передвигается на скутере, не держась за руль.

Ранее власти индонезийского острова Бали запретили туристам брать в аренду мотоциклы после нескольких резонансных ДТП. Губернатор Бали Ваян Костер заявлял, что туристы ведут себя ненадлежащим образом, и порекомендовал им пользоваться транспортными услугами, которые предоставляет туристический бизнес острова.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!