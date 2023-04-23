Мост через затон Новинки на ЗИЛе достроят в 2023 году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый мост через затон Новинки в районе бывшей промзоны ЗИЛ планируется достроить до конца текущего года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"До конца года достроим автомобильный мост через затон Новинки, он готов уже на 85%. <...> Рядом делаем разворотную площадку для городского транспорта и подземный переход. Затем обустроим тротуары и наземные регулируемые переходы", – написал мэр.

Он отметил, что недавно на постоянные опоры был установлен центральный пролет моста протяженность порядка 290 метров. Из-за его большой длины работы шли поэтапно.

Как напомнил градоначальник, мост свяжет Симоновскую набережную и Южнопортовый район города, частично разгрузит ТТК и проспект Андропова. Кроме того, он улучшит транспортную доступность жилых кварталов, расположенных на территории ЗИЛа.

Ранее Собянин сообщил, что в 2024 году на юго-востоке Москвы начнется строительство новой дороги, которая пройдет от ТТК до Люблино через Южнопортовый район. Магистраль разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.

