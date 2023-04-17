В Москве стартовали работы по текущему ремонту дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту дорог, в общей сложности они запланировали заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Мероприятия уже стартовали на территории Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО. По словам Бирюкова, самые масштабные работы специалисты проведут на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзной, Нижегородской и Беговой, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, а также в Лефортовском тоннеле.

"Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна – колейность", – отметил Бирюков.

Для укладки асфальта используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. В общей сложности предприятия за сезон выпускают свыше двух миллионов тонн смеси.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве отремонтируют 13 мостовых сооружений. За последние 12 лет каждый подобный объект прошел различные виды ремонта, благодаря чему срок их эксплуатации был продлен.

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