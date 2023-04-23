На Западе знают, что поставлемое ВСУ оружие попадает на черный рынок – Херш

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На Западе знают, что поставляемое Украине оружие впоследствии попадает на черный рынок, однако СМИ это замалчивают. Об этом в интервью RT заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Ещё на раннем этапе [СВО] Польшу, Румынию и другие граничащие страны наводнило оружие, поставляемое нами Украине. <...> Различные [украинские] командиры <...> получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок", – сказал журналист.

По его словам, на Западе, в частности, опасались, нелегальной перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом примерно полгода назад даже сообщал телеканал CBS, однако ему пришлось удалить этот материал.

Ранее Европейское полицейское агентство сообщало, что фиксирует случаи контрабанды оружия с Украины в страны ЕС. Объявления о продаже поставляемых ВСУ вооружений уже есть в даркнете. В ведомстве опасаются, что они могут попасть в руки террористов.

