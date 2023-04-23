В МИД Украины призвали увеличить военную помощь Киеву в десять раз

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Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву нужно десятикратное увеличение военной помощи. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше", – сообщил он.

Мельник призвал партнеров Украины "пересечь все искусственные красные линии". По его мнению, западные страны могут выделить на поставки оружия Киеву один процент от их ВВП.

Газета New York Times со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы Пентагона ранее сообщала, что Киеву не хватит имеющегося в распоряжении количества вооружения для проведения контрнаступления. В материале сослались на производителей боеприпасов в США и Европе, которые отмечали, что для удовлетворения "необъятного спроса" со стороны Украины потребуются годы.

Издание Foreign Policy, со ссылкой на депутата Верховной Рады Александру Устинову, сообщает, что ВСУ отложили контрнаступление по причине нехватки оружия.

В конце марта об этом же заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что без достаточно количества вооружения, "мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую".