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Украине не хватит того объема западных танков и другого вооружения, которое у нее есть, для возможного контрнаступления, а другие запланированные поставки не успеют прибыть к его началу. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.

"Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления", – пишет газета.

По данным издания, военные планировщики Соединенных Штатов, согласно документам, рассчитали необходимое для контрнаступления количество танков – 253 единицы. При этом в феврале США обещали предоставить 200 танков, из которых 60 – западного производства.

Отмечается, что 140 танков были отремонтированы, так как являлись машинами советских времен.

Издание утверждает, что по состоянию на 1 марта у Украины было менее 10 тысяч американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были закончиться через несколько дней. США поставили Киеву еще 30 тысяч снарядов.

Производители боеприпасов в США и Европе отметили, что "потребуются годы, чтобы удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины", резюмировала газета.

Ранее сообщалось, что США и их союзники готовят украинскую армию к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля.

В СМИ отмечали, что Вашингтон активно вовлечен в процессы, связанные с подготовкой украинских войск к атакам. Также отмечалось, что Киев хотел сохранить в тайне дату контрнаступления, однако теперь эти сведения перестали быть секретными.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в скором времени.

