Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять контроль над воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета The Times.

Один из украинских военнослужащих с позывным Голливуд рассказал изданию, что на фоне новостей о нехватке ракет российские войска "становятся смелее".

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", – сказал он.

По мнению автора публикации, учитывая утекшие в Сеть данные Пентагона, Украина может стать бессильной в воздушном вопросе уже в следующем месяце.

Помимо прочего, ВСУ имеют проблемы с нехваткой людей, поскольку большинство военных погибли в боях за Артемовск, следует из публикации.

Комментируя ситуацию в Артемовске, боец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" ранее заявил, что украинские войска оставляют в городе много боеприпасов, в том числе западных. Также военные встречали среди оставленных в городе оружие с нацисткой символикой.

