В США заявили, что Вашингтон осознал обман Киева с поставляемым западным оружием

Фото: AP/Libkos

Власти США отправляют на Украину наблюдателей для усиления контроля за поставками вооружений, поскольку Вашингтон получил сведения об их неправомерном использовании. Об этом сообщил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

"Они (президент США Джо Байден и его администрация. – Прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы отправляем им, попадает на черный рынок и исчезает", – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди отметил, что Вашингтон направил на Украину "войска из наблюдателей", которые будут отслеживать распределение прибывающей американской техники и оружия.

Ранее сообщалось, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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