Человек упал под поезд и выжил на платформе Электрозаводская в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Человек упал под поезд на столичной станции Электрозаводская Казанского направления МЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Он жив. В данный момент его достают спасатели", – уточнил собеседник информагентства.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии метро мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он выжил, ему быстро помогли подняться на платформу.



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